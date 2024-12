Lanazione.it - Atelier Gustavino apre a Carrara: cucina artistica di Tyron Tomaselli

Filetti e tartare in tutte le salse, serviti in un elegante ambiente in stile ‘gustaviano’. Dopo la riuscita formula gourmet di Sarzana, l’sbarca a, precisamente in via Verdi negli ex locali della Petite Cuisine. Il ristorante aprirà a gennaio ed è stato completamente rinnovato fai da te dai titolari, il cuoco-pittoree la madre Marzia Sofia Salvestrini, artista eclettica che ha trasmesso l’amore per l’arte al figlio. Una passione pittorica chenon solo ha ereditato, ma applica a ogni portata che esce dalla sua. I suoi filetti e le sue tartare diventano quadri, nature morte esaltate da pennellate di salse fatte sul momento. Ogni piatto diventa un’esperienza culinaria unica, dove salse e condimenti rendono ogni portata un viaggio fra sapori e colori.