Anteprima24.it - Ancora un brutto episodio per Borrelli, spintonato da un parcheggiatore abusivo

Tempo di lettura: < 1 minutoIl deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio, è statoe minacciato nella serata di ieri nella zona di Santa Lucia, a Napoli, dove era andato per documentare la presenza di parcheggiatori abusivi. Lo fa sapere lo stessocon una nota. Il parlamentare stava “rincorrendo – si legge nel comunicato – uno dei parcheggiatori abusivi, scappato via appena accortosi della presenza del deputato, quando è statoda un secondo individuo che è arrivato a bordo di uno scooter, incappucciato. Questo secondoha anche rivolto delle minacce, neanche troppo velate ad un ausiliario della sosta affinché gli lasciasse ‘campo libero’ per poter gestire senza essere disturbato la sosta delle vetture riscuotendone il racket”.