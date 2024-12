Accumulo di rifiuti nel lago d’Iseo avanti verso la rimozione | lavori in 2 anni al costo di 34 milioni

Bergamonews.it - Accumulo di rifiuti nel lago d’Iseo, avanti verso la rimozione: lavori in 2 anni al costo di 3,4 milioni

Si è svolto giovedì 12 dicembre a Palazzo Lombardia l’incontro tra i rappresentanti della Regione, del Comune di Tavernola Bergamasca e dell’Autorità di bacino dei laghi Iseo Endine e Moro per discutere del documento di fattibilità, recentemente predisposto da Autorità di bacino e da Thetis srl costruzioni, in merito alla questione relativa all’diche dagliSettanta si trova nel, nella zona di Tavernola Bergamasca. Erano presenti, oltre ai tecnici, l’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione, il sindaco Roberto Martinelli e il presidente dell’Autorità di bacino, Alessio Rinaldi.“Era importante individuare la strada da seguire: laè l’alternativa migliore. I costi delle operazioni sono ingenti e c’è un impegno condiviso a reperire le risorse per risolvere definitivamente e in tempi brevi una questione che dura da cinquant’” hanno dichiarato i componenti del tavolo di lavoro.