Romadailynews.it - Xi: Cina, Usa dovrebbero scegliere il dialogo rispetto alla contrapposizione

Pechino, 12 dic – (Xinhua) – Lae gli Stati Unitiil, e la cooperazione vantaggiosa per entrambe le partiai giochi a somma zero, ha dichiarato ieri il presidente cinese Xi Jinping nella sua lettera di congratulazionicena di gala 2024 dell’U.S.-China Business Council. Lae’ pronta a continuare a esplorare la giusta via affinche’ i due Paesi possano andare d’accordo vicendevolmente nella nuova era, e realizzare una coesistenza pacifica a lungo termine su questo pianeta, ha detto Xi. Ha sottolineato che gli interessi dei due Paesi sono strettamente intrecciati, e che lo spazio per la cooperazione e’ infinitamente vasto. (Xin) Agenzia Xinhua