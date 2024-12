Thesocialpost.it - Truffa con il volto di Crosetto: “Come ho estinto il mutuo in pochi mesi”. Il ministro della Difesa denuncia

Leggi su Thesocialpost.it

Un videoche utilizza ildel, Guido, si è diffuso sui social, promettendo investimenti vantaggiosi. Nel filmato, il falsoracconta di averilingrazie a un progetto finanziario miracoloso, invitando gli utenti a fare altrettanto. Una scorciatoia che,spesso accade nel mondofinanza, si è rivelata un vicolo cieco per molti.Leggi anche: Guido, ladel: “Pedinata la mia famiglia”Intervento dia Pomeriggio 5Il vero Guidoè intervenuto a Pomeriggio 5, su Canale 5, per mettere in guardia i telespettatori. Il video incriminato, infatti, è stato generato con intelligenza artificiale. «Il mioè stato usato per una, sono cose molto brutte», ha dichiarato il