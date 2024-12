Secoloditalia.it - Tre giornaliste Rai finiscono nella gogna ma per loro non scatta la solidarietà. Solita ipocrisia rossa

Dopo il vergognoso caso di Federica Corsini, attacchi sessisti e insinuazioni gossippare anche su Perla Tortora e Incoronata Boccia. Finite nel tritacarne mediatico, pernonlafemminile. La. Tre casi diversi ma illuminanti di come funzioni. La prima, della direzione Daytime, è stata vittima di un grave attacco sessista da parte di alcuni siti di gossip e dellastampa; che sulla base di irricevibili insinuazioni descrive carriere di favore per vicinanze politiche o personali. Che non hanno riscontrorealtà dei fatti. A dare laalla collega è solo Unirai, attraverso il suo segretario Francesco Palese. “La proposta di nomina a caposervizio di Perla Tortora era stata avanzata dai precedenti direttori. Mentre durante l’attuale direzione nessun aumento o avanzamento ulteriore di carriera è stato elargito alla collega.