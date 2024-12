Dilei.it - This Is Me con Silvia Toffanin potrebbe tornare, l’annuncio di Berlusconi

Quello diIs Me è stato un clamoroso successo.ha dato prova d’essere una conduttrice a tutti tondo, mettendo piede fuori dallo studio di Verissimo e proponendo al pubblico uno show coinvolgente.Dietro c’è la mano sapiente di Maria De Filippi, certo, ma la rete è consapevole d’avere in lei un volto amatissimo, del quale il pubblico non è di certo sazio. Dal doppio appuntamento nel fine settimana al programma che ripercorre il passato di Amici. Un successo tira l’altro e Pier Silvionon sembra averne abbastanza.Is Me, seconda stagionePier Silvioha incontrato la stampa nella serata di mercoledì 11 dicembre, parlando di vari programmi, di ascolti, di soddisfazioni e delusioni. Tra i temi affrontati, spazio anche perIs Me, che è nato nel corso di una telefonata con Maria De Filippi.