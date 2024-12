Teatro | sold out la notte che imparammo a sognare di Massimo Piccolo

Leggi su Ildenaro.it

Si terrà sabato 14 dicembre, alle ore 20.00, nel teatrino della Parrocchia di Santa Maria della Rotonda a Napoli (Via Pietro Castellino, 67), “Lache”, il nuovo spettacolo di narrazione del regista e scrittore, organizzato da Neapolis Alma, nell’ambito del progetto Altri Natali, promosso e finanziato dal Comune di Napoli.Lo spettacolo è giàout e vedrà in scena, accanto all’autore, l’ensemble composto da: Adriana Cardinale alla voce cantante, Claudia Di Rienzo a quella recitante, Francesco Marziani al pianoforte e alla conduzione musicale, Enrico Valanzuolo alla tromba, Antonio Napolitano al contrabbasso, Max Del Pezzo alla batteria. L’ospite speciale della serata sarà Roberta D’Ovidio per una parentesi sul grande autore napoletano Raffaele La Capria.