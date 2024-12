Sport.quotidiano.net - Serie D. Idea Caprioni se parte Sala. Cittadella, mister Gori si presenta: "Spero di dare l’impulso giusto»

Mattiaha diretto ieri il suo primo allenamento al campo ’Botti’, dove lasta preparando la sfida di domenica a San Damaso contro il Sasso Marconi. Come già anticipato, il 33enne tecnico ravennate scelto al posto di Salmi sarà affiancato nella sua nuova avventura dal vice Damiano Bertani e dal preparatore atletico Matteo Pantaleoni che erano con lui a Sanremo, restano dallo staff precedente, invece, per i portieri Andrea Criaco e il collaboratore Francesco Lasagni, mentre nello staff tecnico rimangono anche Lampos Atmatdzis e Christian Santori che avevano guidato l’allenamento di martedì. "Ho trovato una società davvero organizzata e ambiziosa – le prime parole didopo l’ufficializzazione – che ha le idee chiare per il proprio futuro. Il primo approccio con la squadra è stato buono, ho visto un gruppo volenteroso.