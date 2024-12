Iodonna.it - Sentirsi sexy e non congelare, nel classico abito con le spalline di raso. Si può?

L’“caldo” in tutte le stagioni? Lo slip dress di seta o similari, ovvero la classica sottoveste, che da qualche stagione a questa parte è uscita definitivamente allo scoperto nell’outfit. Per l’inverno 2024/2025 è ancora il vestito più gettonato, nonostante le temperature. Ma come abbinarlo con stile, possibilmente senza morire di freddo? Come vestirsi a dicembre 2024: 5 outfit a cui ispirarsi X Leggi anche › Come vestirsi a Dicembre 2024? 5 outfit per affrontare l’inverno con stile Lungo o corto, nero, color carne o bianco, semplice o bordato di pizzo effetto lingerie, il segreto è puntare sul layering, sia che si tratti di un’occasione speciale (come le Feste in vista) sia che si punti a implementare l’con lesottili nell’outfit quotidiano.