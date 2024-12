Zon.it - Salerno, sanzionati 5 B&B per omesso versamento della tassa di soggiorno

Proseguono ai controlli serrati contro i bed and breakfast e le case vacanze irregolari. Cinque strutture sono state multate al termine di un'operazione condotta dalla polizia municipale, finalizzata a contrastare l'die la mancata dichiarazione dei flussi turistici.L'attività si colloca nell'ambito dell'offensiva avviata dall'amministrazione comunale in vista del periodo di maggiore affluenza turistica legato alla manifestazione di Luci d'Artista.Le sanzioni, come riporta il quotidiano Il Mattino, sono parte di una strategia più ampia per garantire la legalità e il rispetto delle normative nel settore ricettivo, a tutela sia dell'immaginecittà che del corretto svolgimento delle attività turistiche.