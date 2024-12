Roma sospesi due dirigenti scolastici per distrazione di fondi pubblici

Leggi su Ilfaroonline.it

, 12 dicembre 2024- Su delega della Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale dihanno eseguito in data odierna due misure interdittive di sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio, disposte dal G.I.P. del Tribunale di, nei confronti di un Dirigente Scolastico e un Dirigente Amministrativo di un Istituto Professionale Statale della Capitale.Le misure sono scaturite da un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dai finanzieri del I Gruppoa seguito di segnalazioni su irregolarità nella gestione contabile, finanziaria e patrimoniale da parte dei due.In particolare, è emersa l’indebita emissione di mandati di pagamento – a favore di un fornitore incaricato della ristrutturazione di un’area destinata a bar – recanti in causale il saldo di fatture che, in realtà, erano già state integralmente pagate.