Metropolitanmagazine.it - Robbie Williams si schiera con gli Oasis sulla polemica legata ai prezzi dei biglietti

Tra simili ci s’intende, tra icone della musica (a volte) ci si difende., occupato nella promozione del biopic Better Man, incentratosua vita, è dalla parte degliriguardo allanata intorno al prezzo deidel loro tour del 2025. La band britannica è, infatti, da settimane nell’occhio del ciclone circa la questione dynamic pricing. Secondo questo sistema, in parole povere, più gente richiede una certa categoria di tagliando e più il prezzo di essa aumenterà in tempo reale oltre quello già prestabilito.Dopo giorni di dibattito, Liam e Noel Gallagher sono intervenuti nella questione, declinando qualsiasi responsabilità. «Deve essere chiaro che glilasciano le decisioni su come vendere ie a che prezzo ai loro promoter e management.