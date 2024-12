Laprimapagina.it - Previsti oltre 300 partecipanti alla Babbo Running di Busto Garolfo, la diretta radio e un drone per le riprese dall’alto

Con l’arrivo delle festività natalizie, l’atmosfera si colora di magia, e aè ai nastri di partenza lail prossimo 15 dicembre. Sono300, sono state coinvolte anche le scuole del paese. In molti si sono già iscritti on-line. Unfarà lee la corsa verrà seguita da una.L’evento ludico-motorio prevede un percorso di 6 km aperto anche a Nordic Walking e camminatori, e una Family Run di 3 km, perfetta per le famiglie, organizzato dall’Associazione Sportiva DilettantisticaBustese, gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di, della Pro Loco e del sostegno della BCC die Buguggiate e con il suo braccio operativo Ccr Insieme Ets.“cciate le scarpe, indossate il vostro cappello daNatale e preparatevi a correre assieme per iniziare le feste natalizie con un momento di convivialità, allegria e movimento fisico prima delle tradizionali abbuffate.