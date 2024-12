Spazionapoli.it - “Possibile addio al Napoli”: decisiva la volontà di De Laurentiis!

Leggi su Spazionapoli.it

Sono giorni molto intensi per il. La società è pronta a lanciarsi sul mercato, ma non solo per i colpi in entrata. In casasono giorni molto caldi quelli che precedono l’inizio della prossima sessione di calciomercato. Quest’ultima scatterà il prossimo 2 gennaio e sarà cruciale per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. Oltre a ciò, però, il DS Manna starebbe lavorando anche ad alcune cessioni. Infatti, in questa prima parte di stagione, alcuni calciatori non hanno avuto molto spazio a disposizione, motivo per il quale il futuro sarebbe in bilico.Tra gli uomini meno “utilizzati” è presente anche Giovanni Simeone. Quest’ultimo, è la cosiddetta “riserva” di Romelu Lukaku, il quale vanta una posizione centrale nel progetto di Antonio Conte. A tal proposito, proprio per le idee del tecnico, l’argentino si ritroverebbe ai margini del progetto.