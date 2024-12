Top-games.it - ONE PIECE TUTTI GEAR di LUFFY e ipotesi future

ONEdielencati, spiegati ed analizzati in modo diretto. Dopo l’uscita dell’ultima trasformazione dinello scontro con Kaido, ossia il5, abbiamo molto di cui parlare sul nostro pirata di gomma che sogna di diventare il re dei pirati.Venite con noi in questa analisi, dove vi spieghiamo per filo e per segno tutte le trasformazioni che ha subitodurante la storia di Onei suoi power up e come funzionano durante uno scontro. Non perdetevi alla fine dell’articolo qualche piccola speculazione sul futuro del manga del maestro Oda.ONEdiFORMA BASEL’aspetto base del capitano dei Pirati di Cappello di Paglia non è nulla di che. I suoi poteri sonolegati alla gomma, ed il suo corpo può quindi allungarsi, gonfiarsi e fare essenzialmente tutto quello che può fare la gomma.