Ilrestodelcarlino.it - Nuova coppa pianisti a Osimo, chiuso il sipario sulla 14esima edizione: ecco i vincitori

, 12 dicembre 2024 – Si èildelladelladivoluta e diretta artisticamente dal maestro Gianluca Luisi. Due settimane di esibizioni, dal 23 novembre a domenica scorsa. Anche questamolto partecipata, con più di cento concorrenti, più piccoli e più grandi, arrivati dai quattro angoli della Terra, per una manifestazione che di anno in anno cresce numericamente e in prestigio internazionale. L’iniziativa nelle intenzioni degli organizzatori non vuole essere una gara improntatacompetizione, quanto una passerella di giovani e giovanissimitalentuosi che si esibiscono, i migliori valutati da una giuria di esperti musicisti, ricevono un premio pensato per perfezionare e continuare gli studici. La musica protagonista, realizzata e anche ascoltata da un pubblico sempre attento e numeroso.