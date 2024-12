Oasport.it - Nuoto, 4×200 sl femminile splende nei Mondiali in vasca corta: approdo in finale con il record italiano

Ottima prestazione dellastile liberonelle batterie dei2024 diin. Nella Duna Arena di Budapest (Ungheria), il quartetto tricolore ha staccato il biglietto per ladella sessione serale e in grande stile.Sofia Morini, Giulia D’Innocenzo, Matilde Biagiotti e Anna Chiara Mascolo sono state in grado di siglare il crono di 7:41.46, andando a migliorare il primato nazionale che risaliva aidi Hangzhou (Cina) del 2018, quando Margherita Panziera, Erica Musso, Federica Pellegrini e Simona Quadarella siglarono il riscontro cronometrico di 7:43.18.Le azzurre sono state in grado di mettere insieme un passo regolare da 1:55, per quanto concerne Morini, Biagiotti e Mascolo, mentre D’Innocenzo si è distinta in una chiusura a 1:54.1 nella propria frazione che ha permesso alle nostre portacolori di concludere nell’overall in terza posizione, precedute solo dagli Stati Uniti (7:40.