Tuttivip.it - “Non ci vedremo più”. Escono dal Grande Fratello, il gruppo perde anche loro: baci e abbracci

Lunedì 16 dicembre si avvicina, e con esso la prossima eliminazione al. Tra i nominati a rischio ci sono Helena, Shaila, Tommaso, il duo Non è la Rai e Stefano. Uno didovrà lasciare definitivamente la casa e rinunciare a trascorrere le festività natalizie sotto i riflettori. I risultati del sondaggio condotto da “Forum Free”, aggiornati al 12 dicembre alle 9:00 con un totale di 1481 voti, indicano che le Non è la Rai sono attualmente in svantaggio.Lunedì sera, su Canale 5, andrà in onda la puntata decisiva con il verdetto eliminatorio. Il meccanismo del televoto chiede al pubblico di esprimere una preferenza positiva, votando il proprio concorrente preferito tra i nominati. Il concorrente che riceverà meno voti sarà costretto a lasciare il gioco per sempre.