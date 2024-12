Ilfattoquotidiano.it - Morte di Ramy Elgaml, l’amico che guidava: “Una spinta da dietro dall’auto dei carabinieri”

“Non ho perso io il controllo, ho sentito questa botta, questo urto, questada, poi siamo volati, questo mi ricordo e mi ricordo di essermi svegliato, poi, in ospedale”. È questa la versione di Fares Bouzidi, il 22enne alla guida dello scooter su cui viaggiava, morto la notte del 24 novembre in via Quaranta, all’angolo con via Ripamonti, a Milano, al termine di un inseguimento con i. Il giovane – arrestato subito dopo l’incidente e a lungo ricoverato in ospedale – ha ricostruito così il termine della fuga dai militari dell’Arma davanti alla giudice per le indagini preliminari di Milano, Marta Pollicino, nell’interrogatorio di convalida dell’arresto.Non solo. Bouzidi ha sostenuto che “non c’era nessun alt” da parte dei militari dell’Arma: “Mi sono spaventato perché non ho la patente.