Mister Movie | Ecco le prossime uscite su Amazon Prime Video nel 2025

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.In attesa di chiudere l’anno in bellezza con i vari film e serie tv disponibili in Streaming,si butta avanti e pensa all’anno nuovo.alcuni dei film e serie tv originali che potremo vedere il prossimo annograzie all’abbonamentodi.CostieraSerie Original italianaQuesta nuova serie internazionale light action, diretta dal premio Emmy Adam Bernstein e Giacomo Martelli, vede protagonista Jesse Williams nel ruolo di Daniel De Luca, un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come problem solver in uno dei più lussuosi hotel del mondo, sulla spettacolare costa di Positano. Con un cast ricco di talenti come Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi e Tommaso Ragno, “Costiera” promette di essere un viaggio emozionante e avvincente tra intrighi e risoluzioni.