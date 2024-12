Ilrestodelcarlino.it - Maxi esplosione in una cava: bomba day a Monte Porzio

(Pu), 12 dicembre 2024 – Ha procurato un’con terra sparata in aria per oltre 70 metri, accompagnata da una nuvola di fumo di analoga altezza, questa mattina, l’operazione conclusiva delday di. La giornata dedicata a neutralizzare l’ordigno d’aereo di 214 chili, dei quali ben 66 di tritolo, rivenuto in localitàbello. Le circa 100 persone residenti, nel raggio di un chilometro e 300 metri dal luogo di rinvenimento dellaevacuate tra le 7,30 e le 8,30, hanno potuto rientrare nelle loro case dalle 12,05, quando il residuato bellico ha lasciato il territorio comunale. I lavori sono iniziati alle 9 e alle 9,45 sono entrati in azione gli artificieri che hanno eseguito la parte più difficile: quella del disinnesco, rimuovendo la spoletta, terminata alle 11.