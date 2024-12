Sport.quotidiano.net - Matelica al lavoro. Via il fantasista Veneroso

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo l’esonero dell’allenatore Giuseppe Santoni, ilha cominciato a metter mano anche alla rosa. Ieri il Club ha reso pubblico il divorzio da Mauro. Ecco la nota: "IlCalcio comunica l’interruzione del rapporto professionale con ilclasse ‘96 Mauro. Per lui 17 presenze e 5 gol nella prima parte di stagione in biancorosso. La società ringrazia Mauro per l’impegno messo a disposizione augurandogli le migliori fortune calcistiche". La separazione, ora ufficiale, aleggiava già da qualche tempo. Il giocatore, infatti, era rimasto un po’ ai margini delle scelte dell’allenatore, tant’è che domenica, contro il Montefano, non è stato schierato titolare nel consueto tridente offensivo formato assieme a Iori e Strupsceki. È subentrato a partita in corso, ma il suo ingresso è parso a tutti poco convinto.