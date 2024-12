Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova Beaver Creek in DIRETTA: si comincia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZASOFIA GOGGIA: “NELLA PRIMACI HO CAPITO POCO”19.13 C’è una piccola interruzione prima della partenza dell’azzurra.19.11 Huetter è terza a 0?23 di distacco da Weidle, ora in partenza c’è la nostra Laura Pirovano.19.10 Weidle riesce a staccare il miglior tempo con il crono di 1:32.91, tre centesimi più veloce rispetto a Lie. Ora l’austriaca Huetter, poi toccherà alla prima delle azzurre, ossia Laura Pirovano.19.08 Laura Gauche arriva decisamente in ritardo: quarta posizione a 2?96 con un ritardo accumulato soprattutto nella parte alta. Ora la tedesca Kira Weidle-Winkelmann.19.06 L’austriaca Christina Ager arriva sul traguardo con 49 centesimi di svantaggio rispetto a Lie e si inserisce in terza e ultima posizione momentanea.