Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: posizione tagliente leggermente favorevole al cinese finora

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:50intanto è tornato ed è raccolto a uovo sulla.11:49 Quali piani perora? Il primo è di cambiare gli Alfieri, ma c’è anche la possibilità di rinsaldare laattraverso la centralizzazione delle Torri.11:47se ne va dallaera., che era andato nella restroom, non è tornato. Surreale scena: siamo all’ultima del match a cadenza classica e laera è al momento vuota.11:46 Ed arriva 18. b5 di!11:43 Aggiornamento sui tempi di riflessione: un’ora e 17 per, 58?26 percon la mossa numero 18 dell’indiano che deve arrivare.11:40 E adesso la migliore perviene indicata in b5 dai motori. Anche se non si sa quanto l’indiano abbia voglia di giocarla.