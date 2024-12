Ilrestodelcarlino.it - La tragedia dei coniugi, l’auto sbanda e finisce sul guardrail: chi è la vittima

Ferrara, 12 dicembre 2024 – Una coppia spezzata sull’asfalto gelido di via Pomposa. È l’ennesimadella strada quella che si è consumata ieri pomeriggio alle porte della città. A perdere la vita è stata una donna di 74 anni, Annalisa Ricchieri, che viaggiava in auto insieme al marito, 77 anni. I contorni dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Quel che si sa è che, all’improvviso, la macchina è uscita di lato finendo contro il guard rail del ponte Bigoni, l’attraversamento che scavalca il Po di Volano in ingresso a Ferrara. La barriera di metallo ha letteralmente ‘trafitto’ la macchina. Nulla da fare per la donna che sedeva sul lato del passeggero: i soccorritori giunti sul posto sono stati costretti a constatarne il decesso. L’incidente. Erano da poco passate le 16.