Kate Bush e altri 36 mila artisti contro l'IA: firmata una petizione

Circa 36, attori, scrittori e personaggi dello spettacolo hanno firmato unaper chiedere maggiori tutele dall’intelligenza artificiale. «L’uso non autorizzato delle opere creative protette da copyright per l’addestramento delgenerativa è una minaccia molto importante e ingiusta per i mezzi di sostentamento delle persone dietro tali opere», affermano iri. «Non deve essere consentito». Tra i sostenitori ci sono nomi importanti del panorama britannico e statunitense tra cui, Kevin Bacon, Julianne Moore, Stephen Fry, Rosario Dawson e Hugh Bonneville. E ancora, Björn Ulvaeus degli ABBA, Thom Yorke ed Ed O’Brien dei Radiohead, il cantante degli Who Roger Daltrey, il frontman dei The Cure Robert Smith eMcKinnon. Senza dimenticare diversi scrittori tra cui James Patterson, Kazuo Ishiguro e Ian Rankin.