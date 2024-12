Metropolitanmagazine.it - Jocelyn Hattab, il primo incontro con la moglie Alessandra Chianese: “Faceva parte del pubblico di Discoring”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha sposato nel 2019 lae giornalista: per il regista si tratta di terze nozze dopo ilmatrimonio avuto con una donna lontana dal mondo dello spettacolo e l’unione con Sophie Cauvigny.Stasera il regista e presentatore televisivo sarà tra gli ospiti di Splendida Cornice, show condotto da Geppi Cucciari, in onda a partire dalle 21:30 su Raitre. Nato a Tunisi nel 1945, si trasferisce con la famiglia in Francia, studiando al Conservatoire National Superieur D’Art Dramatique di Parigi. Il debutto nel mondo del cinema è negli anni Sessanta ed al tempo stesso inizia a lavorare nella produzione televisiva. Nel 1974 con l’approdo a Telemontecarlo debutta alla conduzione affiancando Lea Pericoli in Paroliamo, per poi passare alla Rai. Negli anni Ottanta lo vediamo alla guida diper due stagioni: l’emittente Caccia al tesoro, Italia mia, Tutto si compra o.