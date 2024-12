Anteprima24.it - “Imprenditore colluso con i clan”: scatta confisca da 60 milioni di euro

Tempo di lettura: < 1 minutodi oltre 60per l’ritenuto contiguo alZagaria e ai Belforte di Marcianise Paolo Siciliano, al vertice di un gruppo di otto società attive nel settore immobiliare, edile e della grande distribuzione e commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, a cui fa capo una catena di supermercati presenti con 21 punti vendita nella provincia di Caserta.L’operazione diè stata effettuata dai Carabinieri del Ros e dai Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta (Compagnia di Marcianise), che hanno eseguito il provvedimento diemesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su proposta della Procura di Napoli (Direzione Distrettuale Antimafia). Il patrimonio del 60enne Siciliano, tra immobili, compendi aziendali e disponibilità finanziarie, era stato già sequestrato nel 2023 per un valore di 60di, oggi il provvedimento ha riguardato altri beni immobili e quote societarie per un ulteriore milione di