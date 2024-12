Ilnapolista.it - Il Napoli segue Biraghi, ma si può fare solo se si cede Spinazzola (Gazzetta)

bocciato, scrive ladello Sport:“Quattro mesi dopo, Leonardoè stato praticamente congelato, sta nella terra dimezzo, gioca poco (264’ e29’ nelle ultime sette gare), non garantisce ciò che Conte ilprevedevano potesse fornire e dunque costringe a riflessioni prolungate”, riflessioni che portano a Cristiano, esterno della Fiorentina in rotta totale con Palladino.Leggi anche:, c’è l’interesse dell’Arabia e del Betis per“C’è un fluidificante vecchio-nuovo stampo che può suscitare interesse in Giovanni Manna, perché l’esclusione (tecnica) di Cristianoda Fiorentina-Lask ha aperto un fronte insospettabile: setrovasse squadra se ne potrebbe anche parlare e il, che ha pure Mario Rui fuori lista (con un ingaggio da due milioni euro) continuerebbe a girellare sulla propria fascia sinistra, in attesa di energia alternativa rassicurante”.