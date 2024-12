Leggi su Justcalcio.com

2024-12-12 01:00:09 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Pepsi dice soddisfatto di come ha giocato la sua squadra delabbia subito un’altra.I campioni della Premier League sono stati sconfitti per 2-0 in casa della, condannandoli a un modesto 22esimo posto nella classifica di Champions League.Ilha dominato gran parte della partita a Torino, ma è stato colpito inpiede in entrambi i gol.Tuttavia,ha difeso i suoi giocatori anche se c’è stata solo una vittoria su 10 per lo spagnolo.Parlando a TNT Sports dopo la partita, ha detto: “Abbiamo giocato bene, davvero, davvero bene.“Ne concediamo pochi, qualche transizione è avvenuta ma sono molto orgoglioso per questi giocatori.“Hanno dato tutto e ci hanno provato e ora viviamo in questo periodo e speriamo di poter cambiare i risultati.