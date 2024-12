Game-experience.it - GCC Pokémon Pocket, un trailer presenta la nuova espansione di carte “L’Isola Misteriosa” con data d’uscita

Il successo del gioco mobile GCCcontinua a crescere e, con oltre 60 milioni di download e il premio come “Best Mobile Game” ai Game Awards 2024, il titolo si prepara a ricevere una. Come se non bastasse tutto questo, dal 17 dicembre 2024 sarà disponibile, un set che arricchirà il gioco con nuove, illustrazioni e funzionalità.Tra le novità principali, spicca la carta di Mew-ex, ilNovaspecie, con 130 PS e due mosse potenti: Psicosparo e Hacking del Genoma. Accanto a lui, troveremo Aerodactyl-ex, Vaporeon con abilità di supporto avanzate, e altreTrainer come quella dedicata a Blu, storico rivale di prima generazione. Ogni carta è arricchita da illustrazioni dettagliate realizzate da artisti celebri come Yuu Nishida e aspara, che donano ulteriore fascino al set.