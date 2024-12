Ilfattoquotidiano.it - Episodi di violenza e aggressioni contro il personale scolastico: 19 casi da settembre 2024

Dallo scorso, sono stati registrati 19diil, a fronte di un anno-2025 che non ha ancora raggiunto la metà del suo corso. Nello scorso anno, invece, si sono verificati 68di aggressione, rispetto ai 36 del 2022-2023. La maggior parte degli attacchi proviene da studenti e genitori. I dati sono stati presentati oggi a Roma dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in vista della “Giornata di educazione e prevenzionelanei confronti del” del 15 dicembre .Dei 19registrati nel-2025, 13 si sono verificati nelle scuole superiori, 6 nelle scuole elementari. In 13sono stati coinvolti insegnanti, in 4 dirigenti scolastici, in 4Ata, e in 1o sono stati coinvoltiDs, Ata e docenti.