Casertanews.it - Condannato per atti sessuali su un minore, arrestato 56enne

Leggi su Casertanews.it

persu un. Su di lui pendeva una condanna a tre anni di reclusione per aver commessosu unnne a Valmontone (Roma) tra il 2011 e il 2012. Un, residente in provincia di Caserta, è ora finito in carcere in esecuzione di.