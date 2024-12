Oasport.it - Clyburn fa una magia e la Virtus Bologna ritrova la vittoria in Eurolega contro il Baskonia

Leggi su Oasport.it

Un clamoroso gioco da quattro punti a due secondi dalla fine di Willriporta laallain. Un successo, il terzo in stagione, arrivato sul campo delper 82-81 e che potrebbe anche essere quello della svolta per unache può cominciare da oggi la sua risalita. La cura Dusko Ivanovic sembra funzionare per la, che era reduce anche dallain campionatoMilano e che finalmente riesce a vincere un match in volata in.Chiaramenteè l’eroe della serata per lae non solo per la giocata decisiva, visto che è il miglior marcatore percon 23 punti. Importantissima anche la doppia doppia di Tornike Shengelia, autore di 16 punti e 10 rimbalzi. Alnon bastano i 19 punti di Nikolaos Rogkavopoulos e i 13 di Markus Howard.