Club storico. "La mia Vadese palestra del futuro. Qui tanti baby possono crescere»

E’ una storia illustre e ricca di successi quella dellacalcio, basta ritornare indietro, alla stagione 1980-81, quando al termine di 30 partite i giallorossi furono promossi grazie ai 47 punti accumulati e con un vantaggio di 4 lunghezze sui ‘cugini’ dell’Urbania e 5 sul Fabriano. Gli anni ottanta rappresentarono il periodo d’oro della società di Sant’Angelo in Vado, riuscendo a stazionare costantemente nella parte alta della classifica dell’Interregionale, sognando anche la C2. Un’impresa che sfiorò nel 1987 e soprattutto nel 1988 quando le mancarono solo 2 punti per raggiungere il professionismo (per la cronaca si impose il Poggibonsi). Comunque rimarranno 12 stagioni di serie D, un record nazionale (da dividersi solo con il Penne) che ancora resiste. Ora la prima squadra milita nel campionato di Seconda categoria e sta cercando di faregiovani del comprensorio, per questo ha chiamato a coordinare l’intero Settore Giovanile Dario Martinelli (foto), passato dal campo alla dirigenza.