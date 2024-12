Bergamonews.it - Botte e atti persecutori al compagno davanti ai figli: 39enne non potrà più avvicinarsi a lui e dimorare a Dalmine

. Glie le violenze fisiche non si sono fermate nemmeno dopo il divieto di avvicinamento emesso dal Tribunale di Bergamo e così il Gip ha dato il via libera a un aggravamento della misura cautelare, imponendo a unaanche il divieto di dimora nel Comune di.L’ordinanza è stata eseguita lunedì 9 dicembre dai carabinieri della stazione dinei confronti di una donna del posto, incensurata, denunciata per la prima volta ad aprile dalal culmine di una serie di maltrattamenti commesse da lei all’interno delle mura domestiche, anche alla presenza dellaa minore dell’uomo e delo minore della coppia.Già in passato l’uomo aveva richiesto più volte l’intervento dei militari dell’Arma per sedare liti con la donna, ma in seguito all’ultimo episodio che lo aveva fatto finire in ospedale, aveva deciso di querelare la compagna, portando al provvedimento del divieto di avvicinamento.