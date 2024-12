Ilrestodelcarlino.it - Bitcoin, truffa da 250mila euro

Rimini, 12 dicembre 2024 – Un’altra vittima di criptomania. Non scende la febbre per il denaro digitale, fomentata dalla recente elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, nonché il più fulgido paladino della moneta immateriale più controversa del mondo e che tanto fa gola agli investitori più audaci. Audaci sì, ma non sempre aiutati dalla fortuna. Come il malcapitato 51enne di Misano Adriatico che ha avuto la sventura di imbattersi in un fantomatico broker riccionese di 50 anni, residente a Londra, per il quale ora la Procura – nella persona del pm Luca Bertuzzi – ha chiesto il rinvio a giudizio pere abusivismo dopo essersi spacciato quale consulente finanziario regolarmente iscritto all’albo e avere indotto il malcapitato investitore ad affidargli benper fantomatiche operazioni in criptovalute.