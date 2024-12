Beatrice il dramma che conferma | basta trafficanti di morte

Leggi su Liberoquotidiano.it

La nostra è l'epoca della pluralità delle immagini, della parcellizzazione e della moltitudine. Ciò che un tempo era l'immagine uguale per tutti - una e una soltanto fu quella dell'impronta del primo uomo sulla luna o del ritrovamento del corpo di Aldo Moro- da quando è esplosa la rivoluzione digitale, prima con le fotocamere, poi con gli smartphone, i punti di vista si sono moltiplicati sottraendo così l'unicità e la singolarità, nonché la potenza, dell'immagine definitiva. Tuttavia qualcosa sfugge al flusso indifferenziato, distratto, e come un tempo si imprime sulla nostra retina e di conseguenza nella nostra mente per via della sua forza esplicita. Ricorrendo al termine abusato, diventa iconica, ovvero simbolica di un dato tempo e luogo. Da ieri questo ristretto catalogo si è arricchito di una nuova fortissima immagine: la bambina salvata, unica sopravvissuta al naufragio dell'ennesimo disperato barcone al largo delle coste italiane.