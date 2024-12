Quotidiano.net - Bce, pronta la sforbiciata sui tassi. Allarme degli industriali: non basta

"Nonla discesa dei" a risollevare l’industria "in crisi" che ha tirato il freno a mano dell’economia italiana. L’arriva da Confindustria, il cui presidente Emanuele Orsini, a un giorno dalla decisione suiBce da cui si attende un taglio da 0,25 punti, chiede alla banca centrale di "avere più coraggio e tagliare iin modo più deciso". Il Consiglio direttivo, riunito da ieri sera nel grattacielo della Bce, arriva con un’agenda che divide i governatori fra falchi e colombe. Queste ultime in pressing per una politica monetaria che colga l’urgenza di una recessione industriale che dura da quasi due anni e ha come epicentro la crisi dell’auto in Germania e Italia. La decisione di oggi – quando arriveranno nuove stime sulla crescita in probabile peggioramento e conferme di un’inflazione ormai sotto controllo – è data quasi per scontata dagli investitori.