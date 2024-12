Barella giura amore | Resto all’Inter c’è un progetto serio

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il centrocampista nerazzurro, Nicolò, ha rilasciato una lunga intervista a DAZN, dove vi è stato modo di ripercorrere praticamente tutte le tappe della sua carriera e della sua vita personale, non dimenticandosi però di lanciare sempre uno sguardo presso gli obiettivi futuri, intesi sempre sia in via professionale che personale.Nel quadro generale dell’intervista non manca nulla, abbiamo sogni, risultati raggiunti, rapporto con i mister, relazione con i compagni e realizzazione umana, insomma, una 360 gradi.L’intervista si è aperta con un’agendano della quale vi erano i sogni cheaveva scritto nel 2019, tra cui vincere lo scudetto e vincere il mondiale. Quanto allo scudetto il sogno disi è addirittura bissato, mentre per la Coppa del Mondo è stato pronto a ritrattare, sostenendo come a questo punto il verbo vincere si sia trasformato in giocare.