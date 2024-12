Isaechia.it - Anticipazioni Amici 24 del 12/12/24: l’esito delle sfide di TrigNo e Dandy, due nuovi ingressi e le inaspettate sorti di Ilan

Leggi su Isaechia.it

Si è registrata una nuova puntata di24. Qui di seguito le nostrevincono la sfida,viene sostituito da Zerbi che fa entrare Jacopo al suo posto. Lorella Cuccarini non era interessata a prenderlo in squadra ma Anna Pettinelli si quindientra nella squadra della Pettinelli.Classifiche Ballo1 ChiaraUltimo AlessioClassifica Canto1 AntoniaUltima ChiamamiFaroOspiti Sting e Giordana AngiGiudici: Alex Britti, I Ricchi e Poveri e Raimondo TodaroNuovo ingresso voluto dalla Pettinelli, nuovo cantante DeddèLa Celentano è entrata con una camera in casetta durante la registrazione e ha visto che tutte le camere erano sottosopra e ha chiesto di mettere in sfida i suoi alunni. Inizialmente i prof hanno accettato ma poi la produzione ha confermato che alcuni di loro (Alessia, Chiara, Daniele ecc) erano quelli che pulivano di più e quindi Maria ha deciso di togliere la maglia a loro.