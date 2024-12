Spettacoloitaliano.it - Andrea Bocelli 30 The Celebration replica, dove rivedere il concerto in tv e in streaming

Leggi su Spettacoloitaliano.it

30 ThedelMercoledì 11 dicembre 2024, in esclusiva e in prima serata su Canale 5, si è svolto “30 The”. La prima delle due serate evento, condotta da Michelle Hunziker, per celebrare il trentesimo anniversario nella musica del tenore italiano famoso in tutto il mondo. Un traguardo importante che l’artista ha scelto di festeggiare in grande stile, con la famiglia e tanti amici, nella significativa location del Teatro del Silenzio a Lajatico (in Toscana), sua città natale. I telespettatori di Canale 5 saranno guidati da Michelle Hunziker in un racconto che ripercorre la gloriosa carriera dell’uomo e dell’artista divenuto una vera e propria icona internazionale. Così, il pubblico potrà vivere un’esperienza incredibile nel segno della musica di