Addio papino oggi mi hai lasciato Grave lutto per la famosa di Canale 5 | il triste annuncio

Leggi su Caffeinamagazine.it

per l’ex protagonista di Temptation Island. Con uno straziantesu Instagram Jenny Guardiano ha fatto sapere che suo papà non c’è più. La giovane aveva fatto parlare di sé durante la partecipazione, assieme al fidanzato Tony Renda, allo show condotto da Filippo Bisciglia.I due, nonostante alcuni problemi di gelosia, erano usciti insieme dal programma.lo stesso Tony Renda cerca di consolare la sua Jenny che deve affrontare la perdita dell’amato papà. Già qualche ora prima delJenny Guardiano aveva fatto sapere che i suoi recenti viaggi non erano di piacere, bensì legatti appunto allamalattia del padre.Leggi anche: “Sei bellissima, finalmente”. Temptation Island, Jenny rimuove il filler alle labbraJenny Guardiano e il messaggio per la morte del papà“Viaggio spesso non per vacanza, ma per andare a trovare mio padre molto malato” aveva spiegato in una story Jenny Guardiano.