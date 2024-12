Lanazione.it - Varchi ZTL A e B: l’attivazione delle nuove telecamere a lettore ottico

Arezzo, 11 dicembre 2024 –ZTL A e B:L’assessore Casi: “Continua l’investimento dell’Amministrazione nelleinfrastrutture di controllo. In via Pier della Francesca accesso ‘protetto’ all’area di sosta degli autobus a tutela della sicurezza degli utenti del trasporto pubblico” Sostituite tutte le 27di controllo deidi accesso e uscita dalla zona a traffico limitato A e B. Si tratta di infrastrutture di nuova concezione a, ovvero che consentono il riconoscimento automatico e immediatotarghe autorizzate inviando all’operatore solo quelle risultanti senza permesso e pertanto sanzionabili. Nessuna modifica alle regole di accesso alle aree ZTL, per le quali rimangono invariati orari e modalità.