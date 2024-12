Liberoquotidiano.it - "Trump ha speso belle parole per Meloni. Cosa deve fare": Minniti manda in tilt la sinistra

Intervista sul Foglio a Marco, ex-ministro dell'Interno e oggi presidente della Fondazione MedOr, fa il punto sulla caduta del regime di Assad in Siria: “In questi anni c'è stato un asse strategico tra Putin ed Erdogan. Se guardiamo a tutte le recenti crisi, dalla Libia alle ex repubbliche socialiste russe, sono sempre tra i protagonisti. Seppure in ogni occasione uno schierato da una parte, e l'altro da quella opposta. Contrapposti anche militarmente, ma in grado sempre di trovare un accordo grazie al comune modo di guardare il mondo attraverso le lenti del nazional imperialismo. In 11 giorni – ricorda– le formazioni islamiste siriane hanno fatto quello che l'Occidente non è riuscito ain 13 anni:re via Assad”. C'è forte, sempre secondo l'ex-ministro, lo zampino di Erdogan in questa partita vinta da al-Jolani: “L'operazione è stata quasi certamente appoggiata, sostenuta ed evocata dalla Turchia con due grandi obiettivi: allargare la zona cuscinetto che la divide dai curdi dell'Ypg e permettere il ritorno dei quasi quattro milioni di profughi siriani che sono ospitati in Turchia.