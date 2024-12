Ilfattoquotidiano.it - Surreale a Verona: Paolo Zanetti quasi esonerato e poi confermato. Che cosa è successo

Dire “”, forse, è poco. Anzi, è proprio un eufemismo. Perché aquanto sta accadendo ha dell’incredibile. Con un allenatore nei fattima poi richiamato (tutto in forma ufficiosa, ovviamente) per reali mancanze di alternative. Una fiducia – si fa per dire – che oradeve provare a far valere sul campo anche se il terzultimo posto a 12 punti (gli stessi del Como quartultimo) e i 13 gol subiti nelle ultime 4 gare non fanno ben sperare. L’ultima vittoria risale a cinque partite fa, quando in maniera rocambolesca i veneti vinsero per 3-2 contro una Roma forse ancora più disastrata. Poi, il baratro, e la sconfitta pesantissima contro l’Empoli che aveva aperto a scenari inquietanti per l’allenatore.Al termine della partita contro i toscani, il ds Sogliano era stato chiaro: “Dobbiamo prenderci tempo per riflettere, qualdobbiamo fare”.