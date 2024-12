Bergamonews.it - Stop alle multe per i No Vax, Gori: “Un’offesa alla memoria delle vittime”

“Almeno 200 mila persone sono morte in Italia a causa del Covid. 150 mila sono state invece salvate dai vaccini nel solo 2021. Cancellare leai no-vax equivale a premiare chi ha messo in pericolo sé stesso e altre persone. Offende la scienza e la”: lo ha scritto su X l’ex Sindaco di Bergamo Giorgio, ora europarlamentare.Il commento dell’onorevolegiunge dopo che il Governo, con il decreto Milleproroghe, ha deciso di condonare leai No Vax, a quanti non hanno rispettato l’obbligo vaccinale. La norma approvata in Consiglio dei ministri prevede “l’abrogazione, in modo da non dover procedere con una ulteriore proroga”,norme che prevedevano una multa di 100 euro nei confronti degli over 50, degli appartenentiforze dell’ordine, del personale sanitario e di tutte le altre catee professionali che per legge avrebbero dovuto vaccinarsi contro il Covid, e non lo hanno fatto.