Siria è l’ora delle esecuzioni sommarie Al Jolani cambia pelle | L’Occidente non ha nulla da temere

Indella resa dei conti evendette contro i fedelissimi del regime di Assad deposto dalla rivolta dei jadhisti. Scattano ledegli aguzzini del rais deposto. Li sono andati a prendere nelle loro case, tirati giù dai nascondigli improvvisati. Sono state decine lecondotte oggi in varie regioni della, in particolare nelle zone di Idlib, Latakia, Hama, Homs e Damasco. Trascinati in strada, a Latakia, porto nord-occidentaleno per decenni descritto come la roccaforte del potere degli Assad. Membri di quelle che fino a pochi giorni fa erano i terribili servizi di controllo e repressione governativi, sono stati giustiziati con colpi di pistola alla tempia o raffiche di mitra su tutto il corpo. Stessa sorte è toccata ad altri esponenti degli apparati di sicurezza del regime.