Thesocialpost.it - Sinner rischia la beffa: la Wada cambia le regole, ma solo dal 2027

Laha annunciato modifiche significative al codice antidoping, con l’obiettivo di prevenire ulteriori casi di contaminazione come quelli che hanno coinvolto Jannike Iga Swiatek. La decisione, accolta positivamente, riflette un approccio più pragmatico e sarà effettiva a partire dal 1° gennaio.Leggi anche: “avrà 1 anno di squalifica”. Parla l’Avvocato che sconfisse laDue novità principali nel codiceTra le modifiche più rilevanti, il termine “prodotti contaminati” verrà sostituito da “fonte contaminata”. Questa variazione semantica mira a includere cause di contaminazione più ampie, come cibo, bevande, esposizione ambientale o contatti indiretti con terze persone o oggetti. Inoltre, verrà introdotto un elenco di quantità minime di sostanze vietate al di sotto delle quali non scatterà alcun procedimento contro gli atleti.